Il Festival Galileo di Padova rinnova l ‘appuntamento anche quest’ anno

È già partito e si concluderà domenica 18 ottobre, il Festival Galileo della Scienza e dell’Innovazione.



La manifestazione, giunta ormai alla sua quattordicesima edizione, ha rinnovato l’appuntamento, nonostante i vincoli e le cautele dettate dalla pandemia. Difatti, avendo quest’ anno numeri molto limitati, sarà anche data la possibilità di seguire l’evento in modalità telematica, oltre che in presenza.



Il programma è molto ricco: cinquanta eventi, centoventi relatori e numerose collaborazioni volte a esplorare il mondo scientifico in stretta correlazione con l’impresa. Una vasta programmazione che riguarda ampie sezioni, tra cui quella legata alla sostenibilità, al turismo, al boom digitale.

La seconda parte sarà incentrata specificatamente sul tema principale del festival, ovvero lo stretto rapporto tra scienza e impresa. Tra gli eventi da non perdere, ART&SCIENCE: comunicare la scienza attraverso l’ arte, Psicologia della ricompensa: quanto sei disposto ad aspettare dice molto di te (e del tuo cervello),mentre nella sezione ricerca e impresa, da non perdere: il futuro del lavoro è femmina, il digitale durante il lockdown: e adesso cosa ci aspetta?, nuove tecnologie per la ricerca sul cancro e molti altri appuntamenti.



Domenica diciotto si avrà anche il Premio Galileo dove verranno selezionati da una giuria scientifica presieduta dall’ immunologo Alberto Mantovani, i cinque finalisti. Di questi, soltanto uno riceverà il premio per il miglior libro, durante la cerimonia che segnerà la fine del Festival.