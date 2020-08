Le regole di Fauci contro il virus: sempre quelle ma val bene ribadirle

Il coronavirus continua a non lasciar tregua nel mondo, specie negli Stati Uniti, il Paese più colpito dai contagi. Anthony Fauci, super esperto americano di malattie infettive, ha voluto indicare chiaramente cinque regole fondamentali che tutti i cittadini dovrebbero seguire alla lettera, per prevenire quanto più possibile i contagi.



Lo ha fatto, come riporta il Corriere della Sera, nel corso di un evento in diretta streaming, che era stato ospitato dalla Harvard TH Chan School of Public Health e dal New England Journal of Medicine lo scorso 5 agosto. L’esperto ha chiaramente sottolineato che si tratta di accorgimenti utili per evitare che negli Stati Uniti si verifichino “ancora questo tipo di picchi che stiamo vedendo”.

Le regole sono già note, ma sono state ribadite con grande fermezza. Innanzitutto, è fondamentale indossare la mascherina quando ci si trova in pubblico. Quindi bisogna ricordarsi del distanziamento sociale, il che significa una distanza di circa due metri dalle altre persone. Proprio in quest’ottica, Fauci ricorda che sarebbe meglio evitare ambienti interni affollati, tra cui i bar e stare assolutamente lontani da grandi raduni di qualsiasi tipo, siano essi al chiuso oppure all’aperto. Infine, come ribadito più volte dalle autorità sanitarie e sin dall’inizio della pandemia, lavarsi spesso e con accuratezza le mani.