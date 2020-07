Covid-19, si abbassa l'età dei contagiati in Italia: colpiti i 40enni

L’età media dei casi di Covid-19 diagnosticati nell’ultima settimana in Italia è intorno ai 40 anni: “Questo è in parte dovuto alle caratteristiche dei focolai che vedono un sempre minor coinvolgimento di persone anziane e in parte all’identificazione di casi asintomatici tramite screening in fasce di età più basse”, si legge nel report settimanale di monitoraggio del ministero della Salute e Istituto superiore sanità (Iss).I nuovi contagi da Covid-19 in Italia sono 252, di cui 53 in Lombardia, secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. Cinque i decessi nelle ultime 24 ore. I casi regione per regione:Lombardia: 95.768Piemonte: 31.578Emilia Romagna: 29.413Veneto: 19.759Toscana: 10.405Liguria: 10.144Lazio: 8.516Marche: 6.816Trento: 4.957Campania: 4.880Puglia: 4.578Friuli VG: 3,368Abruzzo: 3.356Sicilia: 3.166Bolzano: 2.687Umbria: 1.465Sardegna: 1.385Calabria: 1.246Valle D'Aosta: 1.196Molise: 460Basilicata: 447