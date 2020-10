La corsa al vaccino anti-Covid rischia di mandare in tilt la ricerca

Un articolo apparso sul Guardian mette in guardia sulla corsa ai vaccini anti-Covid. Gli scienziati inglesi temono, in particolare, che l'adozione anticipata di un antidoto con un'efficacia solo moderata potrebbe interrompere gli sforzi per testare e creare versioni migliorate.“I vaccini che arrivano più velocemente sono i più sperimentali. È possibile che non saranno così eccezionali e che altri, creati utilizzando metodi più collaudati ma più lenti, potrebbero essere migliori ", ha affermato il professor Adam Finn dell'Università di Bristol. “Ma provare questo punto diventerà molto difficile quando grandi fette di popolazione avranno già ricevuto il primo vaccino. Come potremo dimostrare qual è il migliore o se un vaccino diverso è più adatto a gruppi particolari, come gli anziani ".Finn ha detto che tale confusione potrebbe causare battute d'arresto nel trattare con Covid, aggiungendo: "Dovremmo prepararci ad affrontare questa sfida e trovare modi per confrontare l'efficacia dei primi vaccini - ma al momento non lo stiamo facendo abbastanza bene".Un totale di 198 vaccini Covid sono attualmente in fase di sviluppo in tutto il mondo con quattro versioni chiave in fase di sperimentazione finale di fase 3. Questi includono BNT162b2 di Pfizer e il vaccino Oxford AstraZeneca.I risultati di questi studi, in cui ciascuno viene confrontato con un placebo, sono previsti in settimane o mesi. Una volta che il primo vaccino che mostra l'efficacia nel contrastare il Covid-19 sarà rivelato, ci sarà un'enorme pressione per utilizzarlo immediatamente. I candidati chiave sarebbero gli operatori sanitari che si occupano di casi Covid e altri ad alto rischio di contrarre l'infezione. Ma per gruppi come gli anziani, che tendono ad avere un sistema immunitario più debole, sarà necessaria maggiore cautela.