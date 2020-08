Incubi e strani sogni: come è cambiata l'attività onirica durante Covid-19

ogni stranissimi, bizzarri, angoscianti, a volte veri e propri incubi. Un fenomeno che sembra accomunare tutti gli abitanti del mondo in tempo di pandemia. Ne ha scritto tra l'altro il Time che riferisce di un recente "sondaggio sui sogni " condotto da Deirdre Leigh Barrett, professoressa di psicologia presso la Harvard Medical School. Il sondaggio sembra confermare che l'incidenza di questo tipo di attività onirica è aumentata con la diffusione del Covid-19 Non è un caso senza precedenti: studi hanno dimostrato che eventi come l'11 settembre hanno cambiato il modo di sognare di molte persone, rendendo i loro sogni più intensi e memorabili nei giorni successivi agli attacchi. Sembra possibile che la pandemia di coronavirus, che ha colpito personalmente quasi tutti sulla Terra, possa avere un impatto simile.Nonostante l'enorme interesse popolare per l'argomento, il sogno è ancora abbastanza poco studiato dalla scienza. Sappiamo che il nostro cervello usa il sonno per codificare ricordi a lungo termine, e sappiamo anche che i sogni sono una parte di questo processo o un sottoprodotto di esso. Alcuni studi dimostrano che anche il sonno REM, la fase del sonno in cui facciamo i sogni più vividi, è cruciale per la nostra salute, aiutando la regolazione emotiva e l'apprendimento. Ma le complesse interazioni tra gli eventi nella nostra vita quotidiana e i nostri sogni non sono ancora del tutto comprese.Lo stress e l'ansia possono anche farci ricordare di più quanto sogniamo, perché disturbano il nostro sonno. Tutti si svegliano naturalmente più volte durante la notte, alla fine di ogni ciclo di sonno di 90 minuti. Senza questi brevi risvegli, non ricorderemmo affatto i nostri sogni, secondo Michael Nadorff, direttore del programma di dottorato clinico presso il dipartimento di psicologia della Mississippi State University ed esperto del legame tra incubi e malattie mentali.Nadorff dice che un livello più alto di ansia ci fa restare svegli abbastanza a lungo da codificare i ricordi, e quindi ricordare i sogni di più.Sono state condotte poche ricerche sull'impatto dell'isolamento sociale sui sogni, al di là di alcuni casi di studio e tesi di dottorato. Uno studio ancora inedito condotto da Jarno Tuominen, dottorando di Valli in psicologia presso l'Università di Turku, in Finlandia, potrebbe offrire alcune informazioni. La sua ricerca è stata ispirata da un concetto chiamato teoria della simulazione sociale , che postula che i sogni presentano più contenuti sociali di quanto ci si aspetterebbe in base alla nostra vita quotidiana, un adattamento che ci consente di migliorare le nostre abilità sociali.I soggetti che hanno partecipato a questa ricerca sono stati privati ​​dei loro smartphone e del computer e isolati su una remota isola finlandese per una settimana. È stato detto loro di non interagire con nessuno, se non tramite appunti cartacei. I volontari tenevano dettagliati diari dei sogni prima, durante e dopo l'isolamento.Lo studio ha rilevato che i soggetti sognavano di più i loro amici intimi e la famiglia quando erano isolati. E mentre la proporzione dei sogni che coinvolgevano la socializzazione diminuiva durante l'isolamento, non andava a zero, a differenza del loro effettivo contatto sociale.