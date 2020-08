Il Covid-19 nei piccoli individuato a Padova: allarme per la sindrome multisistemica

C'è anche una bambina di 5 anni,ricoverata in terapia intensiva nell''azienda ospedaliera di Padova, tra i pazienti Covid che destano preoccupazione in Veneto, dopo la ripresa dei contagi nelle ultime settimane. La piccola è attualmente intubata, come spiega una nota dell'ospedale, riferendosi genericamente ad "un minore" tra i 4 pazienti in terapia intensiva. Accolta pochi giorni fa al pronto soccorso pediatrico, la bambina, che vive con i genitori in città, manifestava seri sintomi respiratori dovuti ad una infezione non ancora del tutto confermata. Sottoposta a tampone la bimba è risultata positiva al Covid 19.La piccola, a giudicare le dichiarazioni dell'Ospedale di Padova in tv, potrebbe aver sviluppato una grave malattia che è al centro degli studi attuali pediatrici sulla pandemia: la sindrome infiammatoria multi-sistemica, detta MIS-C. Come è noto i bambini danno buone risposte al virus e reagiscono bene come abbiamo riportato lo scorso 13 agosto citando un'intervista tra due esperti di fama mondiale: il direttore del National Institutes of Health e Diana Bianchi, una delle più note studiose mondiali di pediatria Bianchi spiega che "lo 0,5 per cento dei bimbi che ha il MIS-C è gravemente malato. Quasi tutti finiscono in terapia intensiva. I pazienti presentano con più di una febbre prolungata. Possono avere dolori addominali molto gravi. In alcuni casi, si pensa che i bambini abbiano l'appendicite, ma non è così. Hanno gravi problemi cardiaci e sono sotto shock. La buona notizia è che la maggioranza sopravvive. Molti richiedono ventilatori e supporto per la pressione sanguigna. Ma rispondono al trattamento. Tendono a uscire dall'ospedale in circa una settimana. Tuttavia, in due studi di MIS-C recentemente pubblicato sul New England Journal of Medicine , sei bambini su 300 in cura sono morti. Per noi è troppo. Dobbiamo trovare una cura ed evitarlo".