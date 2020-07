Vi ricordate il 'miracoloso' Avigan? Il Giappone lo testa: "Farmaco inutile"

Ve lo ricordate? Nei mesi scorsi l'antivirale favipiravir (conosciuto con il nome commerciale di Avigan) balzò agli onori della cronaca nazionale come potenziale trattamento efficace contro il coronavirus SARS-CoV-2, a seguito delle dichiarazioni di alcuni funzionari del Ministero della Salute cinese ma soprattutto per un video circolato su Facebook, girato a Tokyo da un italiano che si spacciò prima per medico, poi per farmacista ma che è in realtà vende video giochi e flirta con l'ultra destra. Ne seguirono diverse e accese polemiche, soprattutto dopo la decisione repentina dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) di approvarne l'uso sperimentale sui pazienti con COVID-19. Lo stesso governatore del Veneto, Zaia, si disse pronto a testarlo negli ospedali della sua regione. Oggi, dopo settimane di “quiete”, durante le quali altri sono crollati sotto il peso dei test clinici (come l'idrossiclorochina), è arrivato un duro colpo anche per l'Avigan.In base a quanto indicato da diverse agenzie di stampa, tra le quali la giapponese Kyodo e la Reuters, in Giappone si è infatti concluso uno studio clinico sull'efficacia del farmaco, ottenendo risultati definiti “inconcludenti”. In altri termini, il farmaco non avrebbe offerto benefici clinici statisticamente significativi nei pazienti trattati rispetto a quelli ottenuti nel classico gruppo di controllo, sottoposto alla sola terapia “anti COVID” convenzionale.