Migranti, Bonino contro il governo Meloni: "Si è persa razionalità e compassione"

13 Novembre 2022 - 16.40

Un governo che favorisce gli evasori fiscali e i ricchi, nulla fa per la gente meno abbiente e tenta di distogliere l’attenzione rivoltando la rabbia popolare sui migranti.

«Ho come l’impressione che, per varie ragioni a me sconosciute, sulla questione migranti si sia persa la razionalità e la trebisonda. Quello sui migranti è un dossier non di facile soluzione ma non mi pare che nel contesto in cui siamo, di post covid e crisi economica, sia la priorità. La priorità dovrebbe invece essere il superamento della Bossi-Fini e affrontare la questione che 500mila irregolari nel nostro Paese devono avvicinarsi alla malavita gestita da italiani per sopravvivere: sicuramente non una crisi internazionale senza senso».

Lo ha dichiarato a SkyTg24 la leader di Più Europa, Emma Bonino, che ha poi sottolineato come «la revisione del trattato di Dublino è sempre fallita perché ha bisogno dell’unanimità che non c’è mai. Sono anni che lo chiediamo ma purtroppo non si arriva mai alla concretezza. Vediamo però di non scambiare le lucciole con le lanterne. Appena il 15% di chi arriva in Italia arriva con le Ong. E in tutto questo nel 2022 un bambino è morto di freddo in Italia. C’è qualcosa di disumano. è come se avessimo perso la compassione», ha concluso Bonino. (