Ore 16: Conte ancora tace su Humanity e sullo scandalo della 'selezione' dei naufraghi da sbarcare

6 Novembre 2022 - 15.56

È il caso del giorno: sul decreto migranti c’è in atto un braccio di ferro tra il governo Meloni e le Ong dopo la scelta – eticamente riprovevole – di operare una selezione sui migranti da far sbarcare Catania e chi rimandare in alto mare in cerca di chissà quale porto.

Ma mentre lo scontro è iniziato in nottata e già da questa mattina al porto di Catania ci sono parlamentari e associazioni ch stanno facendo pressione contro il governo l’unico a tacere è Giuseppe Conte che – almeno fino alle 16 – non ha detto una sola parola. Sui profili social zero. Va bene la domenica ma…

Perché? Forse perché queste cose accadevano anche durante il Conte Uno quando Lega e M5s avevano toni simili contro i migranti? Perché ha firmato i decreti sicurezza?

Se Conte si candida a diventare punto di riferimento del mondo progressista non può voltarsi dall’altra parte in questi casi. Oppure se lo fa significa che il progetto è un altro, un M5s qualunquista, con una spruzzata di destra e una spruzzata di sinistra. Come quando Beppe Grilli parlando con un fascista di Casapound esclamò: “Sembra di parlare con uno del M5s…”