Liliana Segre ricorda Giacomo Matteotti: "A 100 anni dalla marcia su Roma, oggi tocca a me presiedere il Senato"

13 Ottobre 2022 - 10.54

Alle 10 fa il suo ingresso in Aula al Senato Liliana Segre che presiede la prima seduta di palazzo Madama in quanto senatrice anziana.

La tabella di marcia, sebbene iniziata con ritardo ruspetto ai programmi, è segnata: dopo il suo discorso Segre chiamerà i senatori più giovani di età già proclamati che costituiscono l’ufficio di presidenza provvisorio.

Si passerà alla proclamazione della Giunta per le elezioni che ufficializzerà i 26 subentranti. A questo punto con l’Assemblea costituita si potrà iniziare la chiama per il presidente del Senato.

“Desidero indirizzare al presidente emerito Giorgio Napolitano che non ha potuto prsiedere, gli auguri nella speranza di poterlo rivedere presto ristabilito in Senato”. Così in Aula al Senato la presidente Liliana Segre per l’avvio della XIX legislatura in Senato.

“Discorso pronto, non mi faccio certo cogliere impreparata”, ma queste ore “le sto vivendo molto tranquillamente”.

Così la senatrice a vita Liliana Segre rivolta ai giornalisti che, alla buvette, la interrogano sulla giornata di domani, quando – come senatrice più anziana in Aula – presiderà in Senato la prima seduta della XIX legislatura.

Segre sottolinea che nella vita “a volte accadono cose che uno davvero non si aspetta”.

Emozionata per la presidenza di domani? “Certamente mi emoziona, ma sono abituata a essere me stessa”. Poi ricorda la prima volta che è entrata in Aula: “non sapevo nemmeno dove dovevo sedermi nonostante ci fosse la targhetta”.

Questa volta però non potrà sbagliare? “Eh sì – replica – ho anche provato la sedia e hanno messo un cuscino per la mia schiena…”.

“Sto a vedere, sono alla finestra“, risponde a chi le chiede come vede l’inizio della XIX legislatura, in tempi difficili per il Paese e nel segno di una maggioranza di destra. “Guardo cosa succede – prosegue Segre – prima che succeda non posso sapere cosa succederà”.