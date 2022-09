Alle 19 affluenza al 51,14%: oltre sette punti meno del 2018

globalist

25 Settembre 2022 - 20.36

C’è il fiato sospeso sul voto di oggi. Gli occhi del mondo, non solo quelli dei Paesi europei, sono puntati sull’esito di queste elezioni che cadono nel mezzo di una crisi internazionale senza precedenti. Alle 7 si sono aperti regolarmente i seggi nelle oltre 61mila sezioni elettorali sparse in tutta Italia e affidate alle cure di circa 180mila scrutatori, per il rinnovo di Camera e Senato. Sono quasi 51 milioni i cittadini chiamati alle urne: oltre 46 in Italia, più di 4 all’estero (che hanno già espresso la loro preferenza). Le operazioni di voto si concluderanno alle 23. In Sicilia gli elettori voteranno anche per il rinnovo dell’Assemblea Regionale.

Alle 19 vota il 51.14%

Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 51,14% degli aventi diritto (dati relativi a 7.904 comuni su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno.

Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 58,40% degli elettori per la Camera.

Il dato delle 12

L’affluenza parziale alle urne per le elezioni politiche alle ore 12 ha superato il 19%. Secondo i dati ancora in aggiornamento del Viminale con i dati di 6.785 comuni su 7.904 si attesta al 19,20%. Il dato complessivo per le politiche del 2018 era stato 19,56%.