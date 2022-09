Il monito di Bersani: "Meloni vuole mettere mano alla Costituzione? Gli italiani non la lasceranno fare"

globalist

23 Settembre 2022 - 18.35

Bersani, il vecchio leone che si è speso molto. «Se Giorgia Meloni immagina di giurare sulla Costituzione antifascista senza riconoscere il 25 aprile e mettere mano anche solo a una virgola della Costituzione, gli italiani non glielo lasceranno fare».

Lo ha detto Pier Luigi Bersani, aggiungendo che «una maggioranza non può decidere tutto. Non ho dubbi su questo. Ce li ho magari sulla tenuta dei diritti civili, quando vedo per esempio che girano come avvoltoi sulla legge 194, anche se non siamo in Ungheria».

Secondo Bersani, «nel profondo del Paese non c’è un’ondata di destra, ma la legge elettorale può favorirli più dei voti reali in cui non saranno maggioranza», «li abbiamo già provati tutti» al governo e la destra «ha già fatto saltare l’equilibrio di finanza pubblica. C’è poco da star tranquilli anche ascoltando le proposte su flat tax e pensioni».

Parlando di diritti, «non vedo un’ondata di destra – ripete -, ma una politica regressiva che non ha fatto pienamente i conti con i valori fondamentali della Costituzione».