Aborto, Speranza duro sulla Corte Suprema Usa: "Sentenza che cancella mezzo secolo di battaglie"

25 Giugno 2022 - 10.34

Roberto Speranza ha pubblicato un post su Facebook, commentando la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha abolito la storica sentenza `Roe vs. Wade´, con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l’aborto negli Usa. I singoli Stati americani saranno quindi ora liberi di applicare le loro leggi in materia.

“La sentenza della Corte suprema americana cancella mezzo secolo di battaglie per i diritti delle donne e ci dice che non dobbiamo mai considerare un progresso come acquisito per sempre. Dobbiamo continuare a batterci ogni giorno perché non si torni mai più indietro”.