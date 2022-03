Ucraina, a Giorgia Meloni non è chiara la matrice putiniana: "Conflitto incomprensibile"

globalist

13 Marzo 2022

Ucraina, evidentemente a Giorgia Meloni non è chiara la matrice: ossia l’aggressione e l’invasione russa del paese nel tentativo di farlo diventare un protettorato modello Bielorussia di Lukashenko oppure smembrarlo in tante repubbliche fantoccio – ufficialmente popolari – che creino una continuità territoriale con la Transnistra, regione di fatto già staccata dalla Moldavia e sotto controllo russo.

Ma Giorgia Meloni parla di guerra incomprensibile senza condannare senza mezzi termini l’ennesima vittima della guerra di Putin.

Dolore e sgomento per la morte di Brent Renaud. Un cronista coraggioso, morto sul campo, raccontando l’atrocità di una guerra assurda. Brent è l’ennesima vittima di un conflitto incomprensibile. Cordoglio alla famiglia e un pensiero ai tanti giornalisti inviati che rischiano la loro vita per informarci su quanto sta a accadendo in Ucraina”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Del resto se alla capa di Fratelli d’Italia non era chiara la matrice dell’assalto fascista e no-vax alla Cgil figuriamoci se poteva essere comprensibile una guerra come quella di Putin.