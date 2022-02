Quando Berlusconi fu bandito dall'Ucraina per aver visitato con Putin la Crimea occupata illegamente dai russi

globalist

26 Febbraio 2022 - 19.30

Preroll

Guerra all’Ucraina, ora a destra tutti fanno finta di nulla come se non avessero sempre appoggiato l’autocrate liberticida che aveva occupato illegalmente la Crimea.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Un po’ di memoria non guasta: l’Ucraina aveva deciso di vietare l’ingresso nel Paese per tre anni a Silvio Berlusconi per la sua visita in Crimea con Putin, non concordata con Kiev.

Middle placement Mobile

La decisione fu presa dal Consiglio nazionale per la sicurezza ucraino, che ha dichiarato Berlusconi persona non gradita per tre anni. “Il 14 settembre 2015 è stata presa la decisione di proibire al cittadino italiano Silvio Berlusconi l’ingresso nel territorio ucraino per un periodo di tre anni”, per tutelare “la sicurezza del nostro Stato” recita la nota di Kiev.

Dynamic 1

Le autorità ucraine avevano criticato la visita che l’ex primo ministro italiano aveva effettuato in Crimea definendola in contrasto con la politica dell’unione europea. “Questa visita nella Crimea occupata è un tentativo della Russia di legittimare ad ogni costo l’occupazione illegale e la dimostrazione del mancato rispetto verso la sovranità statale dell’Ucraina”, aveva denunciato il ministero degli Esteri ucraino.