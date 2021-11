Marcucci critica Renzi: “Mandare sotto il Governo indebolisce Draghi”

Il senatore Pd: "Non so se sia un messaggio e che messaggio sia, ma indebolire Draghi non ha comunque senso".

admpumiddle

Che Italia Viva abbia fatto squadra con il Centrodestra e abbia mandato sotto il Governo sulla votazione di tre emendamenti è senza dubbio un fatto preoccupante, data la tendenza del leader di Iv ai ricatti politici. Il senatore Marcucci del Pd lo riconosce e infatti commenta così la scelta del partito di Renzi: "Non so se sia un messaggio e che messaggio sia, ma indebolire Draghi non ha comunque senso".

"Sono d'accordo con il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: le misure di restrizione, in un eventuale peggioramento della situazione per i contagi, siano riservate ai non vaccinati. L'economia non si può fermare ed il 90% degli italiani vaccinati non può subire altri stop a causa di una piccola minoranza di indisciplinati" ha poi aggiunto Marcucci parlando della proposta del Presidente della Regione Liguria.