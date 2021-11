D'Alessandro (Iv): "La follia no vax? Sdoganata da M5s, Salvini e Meloni"

admpumiddle

Nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al DL Green Pass, il deputato di Italia Viva Camillo D'Alessandro ha indicato come principali responsabili della follia no vax in Italia il M5s, Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "Che cosa è successo in questo Paese perché prendessero piede pericolose teorie antiscientifiche, perché si sia arrivati a paragonare le norme contro il Covid alla Shoah o a costringere gli scienziati a vivere sotto scorta? Cercherò di rispondere a questi quesiti con 10 domande e 10 risposte".

"1) Chi ha detto- ha continuato- che 'dove non sono state fatte le vaccinazioni le malattie sono comunque scomparse'? Beppe Grillo 2) Chi ha detto 'Il vaccino può provocare l'autismo'? Paola Taverna. 3) Chi ha detto 'serve un sistema di vaccinazione non di massa ma calcolato sul rapporto rischi/benefici'? Era scritto sul sito di M5S 4) Chi ha scritto che l'aumento dei casi di autismo è legato all'aumento dei vaccini? Sempre il sito dei 5 Stelle 5) Chi ha presentato nel 2014 un ddl che prevedeva la possibilità di diniego nell'uso dei vaccini per il personale della P.a.? I 5 Stelle 6) Chi ha presentato un pdl regionale per abolire l'obbligatorietà dei vaccini in Lombardia? I 5 Stelle 7) Chi ha affermato 'Meglio curarsi con le noci che con i vaccini'? Dei medici durante un'iniziativa dei 5 Stelle in Puglia 8) Chi esultava la pronuncia di un giudice che non negava la correlazione tra autismo e vaccini? L'ex ministro Alfonso Bonafede 9) Chi ha detto che '10 vaccini sono troppi'? Matteo Salvini 10) Chi ha invitato i turisti a venire in Italia durante il picco dei contagi? Giorgia Meloni. Se oggi in Italia ci troviamo davanti a uno scontro che in alcuni casi diventa addirittura fisico è perché dei cattivi maestri, negli ultimi, hanno inoculato nel dibattito pubblico la follia No Vax. E l'hanno fatto per lisciare il pelo a delle frange di invasati di cui volevano i voti". "Quei cattivi maestri dovrebbero rispondere a queste domande. Fosse stato per loro l'Italia oggi non sarebbe uscita dalla pandemia. E invece riesce a andare avanti grazie a chi, da patriota, si è assunto il peso della responsabilità", ha concluso.

