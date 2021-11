Peluffo (Pd) a Fontana: "Il fallimento della sanità in Lombardia è un fatto"

admpumiddle

Il modello lombardo della sanità? Anche no: "Al presidente Fontana dico che la ferita inferta dal Covid alla Lombardia non è filosofia, come non lo è il fallimento della Regione che in questi anni ha umiliato e distrutto la medicina territoriale. Il Pd chiede da tempo, e lo sta facendo in questi giorni in Consiglio regionale, di discutere della sanità lombarda, senza risposte da lei e dalla sua giunta".

Lo ha dichiarato in una nota il segretario lombardo del Pd, Vinicio Peluffo, rispondendo alle dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la sfida per le Regionali del 2023 lanciata dal leader del Pd Enrico Letta.

"Noi siamo certi che i cittadini abbiano capito che in Lombardia si può e si deve cambiare, come ha detto Enrico Letta venerdì qui a Milano: Fontana la pensa diversamente e infatti va dicendo da settimane che la Regione non poteva fare meglio di così" ha continuato Peluffo, aggiungendo "non siamo d'accordo, si poteva e doveva dare ai lombardi una gestione più seria e più pronta, ed è quello che proporremo loro alle elezioni del 2023, convinti che i lombardi abbiano aperto gli occhi sulla Lega e sul centrodestra che da oltre vent`anni governano la Lombardia".

