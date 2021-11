Berlusconi si illude: "Il centro-destra vince con i valori di Forza Italia"

admpumiddle

Lui parla. Ma la verità è che a parte qualche distinguo sui vaccini alla fine è Berlusconi che si accoda a Salvini e Meloni e non il contrario.

Come si vede chiaramente nei comuni e nelle regioni nelle quali il centro-destra amministra.

"Forza Italia è una grande forza politica nazionale che al Sud continua a ottenere molti dei suoi risultati migliori: la recentissima vittoria in Calabria ha confermato che sono i nostri uomini, le nostre idee e i nostri valori che definiscono il profilo di un centrodestra che vince. Questo centrodestra lo abbiamo inventato noi nel 1994 con la nostra discesa in campo, che ha cambiato per sempre i connotati della politica nel nostro Paese".

outstream

Ad affermarlo è stato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo al telefono a una kermesse regionale del partito a Mazara del Vallo, nel trapanese. Berlusconi, che ha salutato affettuosamente il coordinatore degli azzurri in Sicilia Gianfranco Miccichè ("Complimenti Gianfranco per questa bellissima convention che ha avuto grande successo", ha affermato), ha poi aggiunto: "Il futuro è e sarà dell'unica forza politica che saprà rappresentare in Italia le idee liberali, i valori cristiani, la fiducia in Europa e la cultura delle garanzie per tutti i cittadini e questa forza politica siamo noi, è Forza Italia".

ad_dyn<