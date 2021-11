Speranza: "Mi sono iscritto alle agorà democratiche per un nuovo centro-sinistra"

admpumiddle

Un campo progressista coeso e che insegua un progetto strutturato: "Da poche ore ho perfezionato la mia iscrizione alle Agorà democratiche. Parteciperò convintamente a questo momento di apertura e di discussione, nell'auspicio che esso possa costituire un momento importante per costruire e rafforzare il centrosinistra e dare vita a un nuovo Partito democratico".

Così il ministro della Salute, leader di Articolo 1, Roberto Speranza, nel corso di una conferenza stampa. Il Movimento di Speranza e Bersani aderisce al percorso delle agorà dem con lo slogan "Se si fa la sinistra noi ci siamo".

outstream

"Noi parteciperemo con le nostre proposte, a partire da quattro grandi temi, il primo dei quali è il lavoro", dice Speranza che chiede la legge per la rappresentanza e il salario minimo. Il secondo tema è un grande piano per l'occupazione, a partire dai green jobs. Quindi la riforma del patto di stabilita', "per un'Europa diversa".

Il quarto tema ha a che fare la legge sui partiti e il finanziamento della politica. "Bisogna superare il trentennio di antipolitica che ha reso più debole la democrazia".

Speranza conclude: "Io, da parte mia, mi adopererò per i beni comuni e per rafforzare il diritto alla salute. Noi vogliamo stare dentro la discussione che interessa le forze progressiste a livello mondiale. Dobbiamo aprire la riflessione per un nuovo centrosinistra nel nostro paese".

ad_dyn<