De Luca attacca Meloni sul sostegno ai no green pass: "Strumentalità vergognosa"

Si può criticare per tante cose ma quando si parla di lotta al Covid le critiche del presidente della Campania ai sovranisti e negazionisti sono fondate.



"Abbiamo dovuto assistere in questi giorni a delle cose di una strumentalità vergognosa, mi riferisco agli onorevoli Salvini e Meloni".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.

"In queste settimane di manifestazioni e di cortei selvaggi, soprattutto al Nord, ma anche a Roma - ha spiegato De Luca - questi esponenti politici hanno fatto di tutto per ostacolare la diffusione del green pass, una polemica quotidiana contro il green pass. Adesso, di fronte alle proteste per l'aumento del contagio irresponsabile, per il danno che si sta producendo per le attività commerciali e il pericolo di arrivare alle feste di Natale con i negozi chiusi, fanno appello a che si blocchino i cortei selvaggi. C'è da vergognarsi di fronte a questi atti di irresponsabilità e poi di insopportabile ipocrisia