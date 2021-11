Anche di domenica Salvini se la prende con il reddito di cittadinanza

admpumiddle

Salvini è in un momento molto critico perché da un lato tutti sondaggi lo danno come terzo partito e dall'altro, anche se adesso il Consiglio Federale ha affermato la sua linea, è evidente che il suo estremismo non piace ad una parte della Lega (vedi Giorgetti) e in parte è smentito dai presidenti delle Regione..

E' in questo contesto riprende le sue battaglie storiche sui migranti ed il reddito di cittadinanza.

"Lega al lavoro la domenica. In preparazione emendamenti per tagliare gli sprechi del reddito di cittadinanza e destinarli a due obiettivi: taglio delle tasse sulle bollette di luce e gas, aumento del bonus per genitori separati e divorziati che dopo il Covid non riescono a pagare l'assegno di mantenimento a figli o ex coniugi".

Affrontato questo Salvini è tornato sull'altro suo tema preferito, le Ong e i migranti ed infatti ha detto:

"Una nave tedesca sta per lasciare in Sicilia più di 800 clandestini. Domanda: i ministri dell’Interno e degli Esteri hanno chiesto a Berlino e Bruxelles di farsi carico di questi immigrati o per loro va bene così?"

Ovviamente Salvini gioca con le parole: le 800 persone non sono 'clandestini'. Ma sono naufraghi e sono rifugiati. Fino a prova contraria.