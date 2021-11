Zaia: "Nessuno è stato messo all'indice in Consiglio federale, noi non abbiamo correnti"

admpumiddle

Il presidente del Veneto, Luca Zaia al Consiglio federale della Lega ha detto: "Ieri c'è stata una bella riunione, durata tre ore, tutti hanno detto la loro, nessuno è stato messo all'indice. Poi il nostro segretario, che non è mai stato messo in discussione, ha fatto la sintesi".Ha proseguito: "L'11 e 12 dicembre c'è l'Assemblea federale - ha aggiunto - e ci sarà modo di affrontare questi temi su un documento di base. Io ho parlato di autonomia, che è tema strategico, e tutti hanno convenuto che dobbiamo chiudere la partita. Adesso dobiamo parlare dei problemi dei cittadini"."La Lega non è nata per avere correnti, e lo dico io che vengo sempre accusato di essere un bastian contrario. Ha una graniticità unica".Lo ha ribadito il presidente del Veneto, Luca Zaia, a Verona. "Se fossimo un partito che fa le riunioni nelle cabine telefoniche - ha aggiunto - capirei. Ma siamo un grande partito con 800 sindaci e governatori, siamo comunque un partito di governo a prescindere dalla nostra posizione sul Governo. E' giusto che ci sia un dibattito, poi ci deve essere una sintesi", Al direttivo federale della Lega "ieri c'è stata una bella riunione, - ha proseguito - durata tre ore, tutti hanno detto la loro, nessuno è stato messo all'indice. Poi il nostro segretario, che non è mai stato messo in discussione, ha fatto la sintesi".