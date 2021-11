Serracchiani contro i no vax vestiti da deportati: "Spettacolo indegno"

admpumiddle

Le polemiche non si placano anche perché i no-vax hanno superato il segno dimostrando di essere nemici della scienza e della storia con i loro paragoni assurdi e offensivi.

"Quel manipolo di no vax che a Novara si traveste da deportati ebrei è uno spettacolo indegno e un'offesa a milioni di vittime della ferocia nazifascista. Non è tollerabile che si scambi la libertà di protestare con la pretesa di oltraggiare, provocare e farsi beffe del dolore e della sofferenza. Non credo esistano parole adeguate per qualificare il comportamento di quelle persone". Queste le dichiarazioni di Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.