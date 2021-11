La sottosegretaria del Pd: "Il senso democratico mi impone di non onorare la presenza di Bolsonaro"

admpumiddle

Bene, perché uno sciagurato negazionista, nemico dela scienza e dei diritti civili non può essere onorato anche se presidente della Repubblica.

"Domani il presidente del Brasile Bolsonaro sarà a Pistoia al Cimitero brasiliano in cui verranno ricordati, come ogni anno, i caduti brasiliani che vennero a combattere per la nostra libertà. Io non sarò alla cerimonia. Sono a Roma, impegnata in decreti importanti e sarebbe stato facile per me nascondermi dietro agli impegni e non dire come la penso sulla discussione che si è aperta in questi giorni. Se anche non fossi stata impegnata non sarei andata domattina alla cerimonia".

Così, in un post su Facebook, la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Caterina Bini, originaria di Pistoia, in merito alla visita del Presidente Bolsonaro al Cimitero brasiliano.

"Pur essendo donna delle istituzioni e pur essendo abituata a rispettarle, la mia libertà e il mio senso democratico mi impongono di non andare ad onorare la presenza di un capo di stato di cui non condivido idee ed atti e che si è macchiato di responsabilità molto gravi. Se non fossi stata a Roma, invece, sarei sicuramente andata alla manifestazione promossa da Cgil, Anpi, Arci, Libera che si terrà domani alle 15 presso il Monumento votivo militare brasiliano. Una manifestazione fatta proprio per dimostrare che Pistoia e le sue forze democratiche onorano i caduti brasiliani, ma amano anche l'ambiente, i diritti, la libertà. Partecipate in tanti domani pomeriggio!", conclude l'esponente del Pd.

