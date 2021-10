No Green Pass vestiti da deportati, Pd insorge: "Vergognatevi e vaccinatevi"

admpumiddle

I no greenpass hanno superato ogni ragionevole limite della libertà di manifestare, travestendosi come prigionieri dei campi di sterminio nazisti.

La messinscena alla manifestazione di oggi a Novara fa infuriare il Pd. Il primo a denunciare è il deputato Emnuele Fiano: "Abbiamo cresciuto una parte di popolo nell'ignoranza più abissale. Non hanno idea della storia. Noi sì, purtroppo, e sappiamo che quando poi dovesse prevalere l'ignoranza...".

Anche la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando, denuncia: "A Novara una vergogna che offende la memoria della vittime della Shoah. Anche solo mettere in relazione il vaccino o il green pass con l'Olocausto è

outstream semplicemente folle".

Durissimo il commento di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio: "Vergognatevi, siete dei privilegiati che non si vaccinano e vivete liberi solo grazie al fatto che altri lo hanno fatto per voi.

Egoisti perché pensate solo al vostro ego e non alla catastrofe del lavoro, sociale, economica e produttiva che provocherebbe non vaccinarsi e tornare indietro. Siete ignoranti o siete in malafede perché solo in questo caso potete fare questi