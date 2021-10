Laforgia (Leu): "Bene Sala, ci vuole un nuovo soggetto ecologista"

admpumiddle

Le parole del sindaco di Milano Beppe Sala sulla sfida che la città dovrà affrontare per divenire più ecosostenibile sono piaciute a Leu.

"Basta con il greenwashing dei partiti, sulla transizione ecologica occorrono scelte radicali. Ci vuole un nuovo soggetto ecologista che coniughi ambiente e giustizia sociale. Il proporzionale può allargare rappresentanza politica e partecipazione sociale.

Dopo le urla ascoltate in Senato sul ddl Zan e la sensazione di un Parlamento che ha toccato il fondo, a me questa disponibilità di Beppe Sala a dare una mano sembra una bella boccata d'ossigeno."

Lo dice il senatore di Leu Francesco Laforgia in riferimento all'intervista di Beppe Sala su Repubblica.

