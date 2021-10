De Petris: "Servono scelte drastiche contro i cambiamenti climatici"

L'ambiente sarà il tema principale sia del G20 di oggi e domani a Roma che, ancor di più, alla Cop26 a Glasgow.

''La posizione dei Paesi del G20 oggi a Roma sarà determinante per le decisioni che assumerà domani a Glascow la COP26 dell'Onu sul clima. I Paesi del G20 sono responsabili, collettivamente, dell'emissione del 78% dei Gas Serra. E' dunque loro la responsabilità di invertire la marcia e sta a loro guidare una transizione ecologica che deve essere accelerata. Non c'è più tempo.

Le conseguenze devastanti dei cambiamenti climatici si fanno già pesantemente sentire, come dimostra quel che sta succedendo in questi giorni in Sicilia. Siamo di fronte a un'emergenza di massima gravità che coinvolge l'intero pianeta e deve essere affrontata con la stessa drasticità con la quale si è affrontata la pandemia''. Lo afferma la capogruppo di LeU al Senato Loredana De Petris.