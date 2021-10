I centristi contro Salvini e Meloni sul green pass: "Basta con la propaganda"

admpumiddle

La strategia anti-Green pass di Salvini e Meloni, dettata dalla loro salvaguardia dell'elettorato (formato da complottisti, no vax e fascisti) ha fatto storcere il naso a molti. Anche Antonio Sattà, segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc) ha detto la sua a riguardo.

"Il governo sta facendo bene sul Green Pass. La Meloni la smetta con la sua propaganda che non tiene conto dei contagi; e Salvini, visto che sta nella maggioranza, capisca che il Green pass è l'unica arma che abbiamo assieme al vaccino per uscire dall'emergenza''.

Ha poi continuato: ''La destra punta al tanto peggio tanto meglio. Noi siamo per la massima responsabilità perché solo così si può davvero sconfiggere la pandemia e far ripartire l'economia. La propaganda spiccia di Lega e Fdi non porterà nulla di nuovo a questo Paese'', conclude Satta.