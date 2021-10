Le 'nostalgie' di Durigon non sfondano: a Latina vice il sindaco uscente di sinistra Colletta

admpumiddle

Alla fine le sparate filo-nostalgiche di Durigon non sono servite: carezzare la pancia fascista di Latina (Littoria ai tempi di Mussolini) con l’idea di intitolare il parco falcone-Borsellino ad Arnaldo Mussolini non è servito.

La Latina demoratica e che vuole cambiare pagine rispetto agli anni bui della destra ha prevalso.

I dati definitivi del Viminale per l'elezione del sindaco di Latina, relativi allo scrutinio tutte le 116 sezioni, attestano la vittoria di Damiano Coletta, del centrosinistra, riconfermato sindaco con il 54,90%, sul candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo, che ha ottenuto il 45,10%.

outstream

"I ballottaggi ci hanno regalato un grande trionfo del Centrosinistra nel Lazio. Vinta Roma e quasi tutti i Municipi. Successi anche a Latina, Cisterna, Bracciano, Frascati e Sora. Grazie a tutto il popolo del centrosinistra che ci ha sostenuto.

Ripartiamo!''. Lo scrive in un comunicato il senatore del Pd e segretario regionale Bruno Astorre.