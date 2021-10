Toti critica la destra sovranista sul green pass: "Green pass per tornare a vivere"

admpumiddle

Un’altra voce critica sull’atteggiamento ambiguo della destra sovranista sul green pass.

"L'Italia ha bisogno di tornare a vivere. La maggioranza degli italiani lo hanno dimostrato: si sono messi in coda ordinatamente per vaccinarsi, per farsi un tampone, per mostrare il proprio green pass. Lo hanno fatto nella consapevolezza della sofferenza che abbiamo passato e nella convinzione che questa sia la strada per sconfiggere il virus e dare un futuro a figli e nipoti.

Organizzazioni sindacali, imprese, singoli lavoratori hanno dimostrato un senso di responsabilità degno di una grande democrazia quale siamo".

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti.

"Chi non è d'accordo con le scelte fatte dal Governo e approvate dalla stragrande maggioranza degli italiani, deve avere il diritto di esprimere la propria opinione. Ma deve farlo -aggiunge- senza limitare la libertà degli altri. Blocchi, picchetti, manifestazioni che non rispettano le regole o peggio sfociano nella violenza non possono e non devono essere tollerati. E prima ancora delle Forze dell'Ordine spero siano i lavoratori a spiegare ai loro colleghi che il Paese ha bisogno di ripartire e di libertà".