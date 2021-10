L'orrenda dichiarazione della ministra alle Pari opportunità: "Non sempre le donne sono all'altezza del ruolo..."

admpumiddle

Non sempre esiste la solidarietà femminile, lo si capisce molto bene dalle frasi pronunciate da Elena Bonetti. La cosa in questo caso però risulta più grave, perché quelle stesse frasi, sono dette dalla ministra alle Pari opportunità. Uno schiaffo orrendo alla parità di genere in politica.

"Nelle 20 grandi città al voto sono stati eletti solo sindaci uomini perché c'era una minore presenza di candidate donne".

Ha poi continuato rincarando la dose, in modo pessimo a nostro avviso, parlando delle amministrative:

"Non sempre le donne si sono dimostrate all'altezza del ruolo che dovevano svolgere, penso al caso di Roma".

Ma così facendo l'esponente di Italia Viva per colpire i 5 stelle ha colpito tutte le donne.