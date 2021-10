Laura Boldrini dopo l'assalto fascista alla Cgil: "I gruppi neofascisti vanno sciolti"

admpumiddle

Quello che è accaduto ha dell'incredibile ed è il risultato di anni di sottovalutazioni e di magistratura e forze di polizia che non possono o non vogliono bloccare sul serio questi continui rigurgiti fascisti.

Laura Boldrini, deputata del Pd ed ex presidente della Camera ha commentato duramente:

"Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e alla Cgil, la cui sede è stata assaltata. I gruppi neofascisti, che cavalcano la protesta dei no vax e no green pass, vanno sciolti.

Subito".

Bruno Astorre

'Le immagini dell'attacco alla sede della Cgil durante la manifestazione no green pass sono inaccettabili. Solo i fascisti potevano arrivare a tanto. Una vergogna che non possiamo tollerare. Queste non sono proteste ma squadrismo. Solidarietà a Cgil e Forze dell'Ordine''.

Lo scrive su twitter il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio.