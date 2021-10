Fratoianni: "Meloni accusa Fanpage ma basterebbe non candidare fascisti o non esserlo"

admpumiddle

“L’onorevole Meloni si indigna e sbraita perché l'inchiesta di Fanpage dimostra inequivocabilmente che le fila di FdI sono piene di nostalgici della dittatura fascista.

E poi succede che il neoeletto consigliere Robella a Torino ringrazia i "tanti camerati" che ne hanno permesso l'elezione, e succede che a Roma la consigliera più votata è Rachele Mussolini, discendente del Duce che se la prende con il 25 Aprile”.

Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Allora mi permetto - prosegue il leader di SI - di far mie le parole del nostro consigliere regionale in Piemonte Marco Grimaldi che per primo ha denunciato la vergognosa uscita del camerata: risparmiatevi le 100 ore di girato dell'inchiesta giornalistica.”

“I fascisti - conclude Fratoianni - basta non candidarli. Ma soprattutto basta non esserlo.”