Milano, Napoli e Bologna: sbancano i progressisti, destra travolta

admpumiddle

outstream

ad_dyn<

Negli intention poll realizzati da Tecné per Mediaset relativi alle amministrative a Milano il candidato del Centrosinistra Sala è dato al 53-57%, Bernardo (centrodestra) 33-37%, Pavone (M5s) 2-6%, Paragone (Italexit) 1-4%.Negli intention poll realizzati da Tecné per Mediaset relativi alle amministrative a Roma il candidato del Centrosinistra Gualtieri è dato al 27-31% al pari del candidato di Centrodestra Michetti. Seguono Calenda 17-21% e Raggi (M5s) 16-20%.Negli intention poll realizzati da Tecné per Mediaset relativi alle amministrative a Napoli il candidato del Centrosinistra e M5s Manfredi è dato al 57-61%, seguito dal candidato del Centrodestra Maresca 19-23%. Bassolino (lista civica) è tra il 9 e il 13% e Clemente (Sinistra) 1-5%.Negli intention poll realizzati da Tecné per Mediaset relativi alle amministrative a Bologna il candidato del Centrosinistra e M5s Lepore è dato al 61-65%, seguito dal candidato del Centrodestra Battistini 29-33%.Negli intention poll realizzati da Tecné per Mediaset relativi alle amministrative a Torino il candidato del Centrosinistra Lo Russo è dato al 43-47%, seguito dal candidato del Centrodestra Damilano 37-41%. Segue la candidata del M5s Sganga 6-10%.Negli intention poll realizzati da Tecné per Mediaset relativi alle Regionali in Calabria il candidato del Centrodestra Occhiuto è dato al 45-49%, seguito dal candidato del Centrosinistra e M5s Bruni 24-28%. Luigi De Magistris (lista civica) è tra il 22 e il 26% e Oliviero (altri) 1-5%. In Calabria non c'è ballottaggio, vince il più votato.