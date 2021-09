Salvini sparge veleno su Lucano: ma sulla ex (Bestia) viene travolto dalle critiche: "Sei finito..."

admpumiddle

L'Italia è il Paese in cui un condannato per Mafia (Dell'Utri) si fa 5 anni di galera su 7. Uno che fa accoglienza (magari violando qualche legge) si becca 13 anni. Quasi il doppio del tizio che ha trattato con e per le Mafia. Questo è un Paese in declino, e tu sei l'emblema..

In effetti le due cose sono correlate, entrambi aiutavano i migranti. Mimmo Lucano dava loro dignità e lavoro, mentre Morisi si faceva fare dei pompini mentre erano strafatti di coca. Sono due visioni diverse di paese, ci sta.

Matte', anche tu che hai processi pendenti potresti subire una condanna in primo grado, come in questo caso. Il mio spirito garantista, però, mi farebbe attendere la sentenza definitiva per trarre delle mie conclusioni.

Ma......queste famosissime TOGHE ROSSE. Dove cazzo stanno? Ci avete smaronato per anni con sta storia delle Toghe Rosse. Ma vuoi vedere che invece sono NERE ste toghe?

Ribadisco, lei non conosce vergogna, senatore Salvini. Continui pure con la sua doppia morale e con la sua trafila di assurdità. Il tempo, sempre galantuomo, saprà mettere le cose a posto.

Ti stai sbagliando non è della lega, che la sera mette i gazebo contro l'immigrazione e al mattino li porta al cantiere in nero. Lui ha cercato di cavarsela da solo senza dare mazzette come siete abituati voi.

Non commento le parole di questo ennesimo post condito solo da odio e follia. Però quanto è bello vedere come annaspi aggrappandoti a qualunque cosa, è il segnale che sei politicamente finito, rassegnati.

Che vuol dire "guardoni in casa altrui"? Sarebbe una forma di benaltrismo secondo cui non si può indagare su una parte politica perché un'altra ha dei problemi con la giustizia? Un reato non è una faccenda privata e quello che dicevate fino a ieri su chi spaccia denota ipocrisia.

La vicenda Morisi non ti ha insegnato niente. Ma prima o poi toccherà anche a te. Auguri

Vede Matteo la misericordia non si invoca cercando di salvare il kiulo ad un amico. La misericordia va data a chiunque. Capisco che per lei il concetto di Dio, Sacre scritture e fede si riduca ad esibire un rosario e a baciare statuette e immagini, ma le assicuro che c'è di più!

la cosa bella è che ormai è finito come politico

Una domanda ma l'amico Luca la droga e gli accompagnatori li pagava con parte dei 49 milioni o in diamanti?

Non sputare in aria che in faccia ti ricade

Il bello è che qualche giorno fa chiedevi comprensione per uno dei tuoi adepti.

Prima di fare queste uscite pensa a:

- 49 milioni

- #morisi

- Lombardia film commision

Così, solo per citarti le prime.

Persone indignate per le tue uscite ce ne sono sempre di più.









Guadagnava illecitamente su gestione immigrati, 13 anni di condanna al sindaco di sinistra (e candidato in Calabria) #MimmoLucano, paladino dei radical chic. Giornalisti e politici di sinistra indignati ne abbiamo? No, tutti impegnati a fare i guardoni in casa altrui… pic.twitter.com/m41evuukLq — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 30, 2021

Il capo della Lega ha perso la testa, travolto dallo scandalo Morisi che ha smascherato la doppia morale leghista, il Capitan Nutella ha sfogato tutto il suo livore contro l'ex sindaco di Riace condannato in primo grado, dimenticando così il garantismo che ovviamente che lui riserva solo agli amici, mentre per gli altri è notoriamente forcaiolo.E' infatti in uno sbotto di rabbia che ha scritto: "Guadagnava illecitamente su gestione immigrati, 13 anni di condanna al sindaco di sinistra (e candidato in Calabria) #MimmoLucano, paladino dei radical chic. Giornalisti e politici di sinistra indignati ne abbiamo? No, tutti impegnati a fare i guardoni in casa altrui…".Ma subito il capo della Lega è stato travolto da moltissimi utenti indispettiti e indignati per questo cinismo mostrato dal sedicente cristiano che fa la verginella solo in casa sua.