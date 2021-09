Freccero: "Il green pass discrimina i no vax, è incostituzionale”

admpumiddle

di Antonello Sette

”Freccero perché ha firmato il referendum contro il Green Pass?”

"Sul referendum c'è un equivoco che coinvolge stampa ed opinione pubblica e che penso vada chiarito preliminarmente, spiega l’ex direttore Mediaset e Rai rispondendo all’Agenzia SprayNews. Il referendum di cui parliamo non è un referendum sull'obbligo vaccinale che, peraltro, allo stato, non esiste e che sarebbe comunque impossibile per l'art. 32 della Costituzione, per il Codice di Norimberga, la convenzione di Oviedo e la dichiarazione di Helsinki. L'attuale referendum è contro il Green Pass in quanto discriminante nei confronti di una minoranza, i no-vax e come tale contrario all'art. 3 della Costituzione che recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche di condizioni personali e sociali”.

Nel nostro caso si tratta dell'ultima distinzione indicata nell'elenco (condizioni personali). Parliamo infatti dei non vaccinati che non solo hanno diritto alla privacy sui loro dati sanitari, ma devono, soprattutto, non ricevere discriminazioni sul luogo di lavoro e nella vita quotidiana.

outstream

In tutto il mondo solo l'Italia ha legato il diritto al lavoro al green pass e ciò ha suscitato sorpresa e reazioni nei media di tutto il mondo. Ma c'è di più. Il regolamento europeo vieta espressamente l'uso del green pass a fini discriminatori.

Come ha spiegato il Prof. Sceusa nella pubblicazione sulla gazzetta ufficiale europea

nella versione in italiano, è stata omessa volutamente la clausola del regolamento che

vieta la discriminazione non solo nei confronti di chi non può vaccinarsi, ma anche di

chi sceglie di non vaccinarsi".

ad_dyn<

Freccero lei ha detto che il Green Pass è uno strumento del Grande Reset...

Il Grande Reset è stato chiamato in causa, nel mio articolo nella parte in cui mi rivolgo ai no-vax. Contrariamente a quanto si crede i no-vax sono contrari al referendum e lo sono perché pensano che per il protrarsi dei tempi necessari, il referendum potrebbe andare oltre la data del 31-12-2021 in cui scade per legge l'emergenza, ridando vita ad un'emergenza già chiusa. A parte l'assurdità giuridica, io rispondevo che il green pass non finirà con l'emergenza pandemica e col vaccino, ma è destinato a rinnovarsi nel tempo in quanto primo embrione della tessera per l'identità digitale che è uno dei cardini su cui si basa il Grande Reset di Davos. Ho sentito parlare in proposito di teoria del complotto, ma sicuramente non si tratta di un complotto perché tutto avviene alla luce del sole. Klaus Schwab ha scritto due libri: “La quarta rivoluzione industriale” e “Covid 19 il Grande Reset” che sono consultabili da tutti. L'ultima sessione degli incontri di Davos, data la pandemia, non si è svolta a Davos, ma online in modo che tutti potevano assistere. Erano presenti i Capi di Stato di tutti i paesi del mondo escluso Biden. I più scettici si sono rivelati Putin e, parzialmente Xi Jinping. I più entusiasti Ursula Von den Leyen e Macron.

ad_dyn<