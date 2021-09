Le fake news di Meloni: "Negazionisti e no-vax stanno al governo..."

admpumiddle

Fuori dalla realtà in un comizio a metà tra strepiti e falsità. Parole incredibili che farebbero impallidire anche il peggior Bolsonaro.

E meno male che qualcuno dice che sia meglio di Salvini mentre è una gara al ribasso.

"Io credo che i no vax stiano al Governo che ha fatto di tutto per compromettere questa situazione. Siamo l'unica nazione al mondo in cui devi esibire il green pass per andare a lavorare".

Così Giorgia Meloni durante il suo intervento alla manifestazione 'L'Italia del riscatto' a Piazza del Popolo a Roma.

"Ci danno per negazionisti- ha detto Meloni- ma la verità è che i negazionisti stanno tutti al governo. Ma noi vogliamo solo la verità. Ci hanno dato per complottisti, ma i complottisti stanno al governo".

Contro il green pass - "Per le scuole non è stato fatto niente. Il green pass è arma di distrazione per non parlare delle cose non fatte per mettere in sicurezza l'Italia".

Attacco a Lamorgese - "Voglio un Ministro degli Interni per far rispettare le regole e non per coccolare chi ci sputa in faccia. Per questo vogliamo presentare una mozione di sfiducia".

