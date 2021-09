La Lega promuove un convegno filo-negazionista e Burioni si indigna: "Da Stamina non abbiamo imparato niente"

admpumiddle

E' senza ombra di dubbio un'iniziativa pericolosa, quella con la quale la destra italiana ha cercato di lanciare un ponte alla pancia no vax e negazionista del paese saltando a piè pari le indicazioni della scienza ufficiale e del comitato tecnico scientifico avvallando ipotesi ampiamente bocciate scientificamente.A questo punto le opzioni sono due: o Salvini si dissocia pubblicamente o va fuori dal governo.Diete, nutraceutica, carenza di vitamina D e uso dell'antiparassitario ivermectina contro Covid-19.Sono fra gli argomenti al centro degli interventi di relatori italiani e internazionali che partecipano a un convegno sul tema delle cure domiciliari, 'International Covid Summit - Esperienze di cura dal mondo', ospitato dal Senato su iniziativa dalla senatrice della Lega Roberta Ferrero. Protagonisti dell'evento "i medici dal mondo che hanno curato a casa e curano il Covid", recita il manifesto del convegno trasmetto in diretta streaming dal Senato.Non sono mancate polemiche sui social su alcuni aspetti dell'iniziativa, soprattutto la riproposizione di cure domiciliari anti-Covid su cui nessuna agenzia regolatoria ha dato il via libera."Da Stamina non abbiamo imparato niente. E a rimetterci sono i più deboli e i più sfortunati", ha twittato il virologo Roberto Burioni commentando l'evento.Il convegno è promosso da Ippocrate.org che ha nei suoi obiettivi, come scritto sul sito, di essere "un laboratorio per smontare scientificamente i progetti manipolatori, per rivendicare la neutralità nella pratica medica, nella ricerca e sperimentazione scientifica, e per combattere i conflitti d'interesse esistenti e futuri. Ma anche per rivendicare una cittadinanza realmente attiva di ogni essere umano".