Elly Schlein con Sadegholvaad: "Con lui a Rimini un progetto solido"

Tour elettorale in Romagna, ieri domenica 12 settembre, per la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein.Al bagno 27 a Rimini ha incontrato Rimini Coraggiosa e il candidato sindaco Jamil Sadegholvaad insieme a Chiara Bellini, scelta come prossima vicesindaco.Schlein si è detta "colpita dalla risposta immediata da parte della città" ai fatti di sabato. "Oggi abbiamo il dovere, come istituzione di pensare a tutti, per questo sono molto fiera di trovarmi in una regione che si è già dotata di una legge contro la discriminazione". Il progetto elettorale, è entrata nel merito, "non nasce da un processo di fusione a freddo, ma da un percorso e da una radice profonda e solida".Con attenzione alle fasce più deboli, a un "lavoro di qualità contro il precariato e lo sfruttamento", alla transizione ecologica."Lo sfondo verde del nostro cuore rosso è fondamentale per noi oggi- sottolinea Schlein- perché non esiste giustizia sociale senza giustizia ambientale"."Condividiamo fortemente i valori di Rimini Coraggiosa con cui abbiamo lavorato tanto per arrivare al nostro programma di coalizione", mette in luce Bellini ribadendo come siano centrali "l'attenzione per i diritti sociali, di genere e per tutta quella che è la lotta contro le disuguaglianze e le discriminazioni", così come all'ambiente e alla partecipazione. Insomma, "la nostra visione della Rimini del futuro ha al centro le politiche sull'ambiente, la transizione energetica e la sostenibilità".Una Rimini, concorda Sadegholvaad, "sempre più solidale e dove l'economia convive con la giustizia sociale ed è sempre attenta alle persone più fragili".