La richiesta di Landini (Cgil): "Obbligo vaccinale per tutti"

E’ un tema per il quale prima o poi si dovrà prendere una posizione netta: i no-vax sono avvisati.

"Noi l'abbiamo detto anche al Governo: pensiamo sempre di più che sarebbe necessario che nel Paese, nel Parlamento, nel Governo si aprisse una discussione per l'obbligo vaccinale per tutti".

Così, a Potenza, il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, a margine delle Giornate del Lavoro promosse dalla Cgil Basilicata.

"Mi sembra - ha aggiunto - che questa sia una discussione che si sta aprendo in Italia, in Europa, nel mondo anche perché se vogliamo sconfiggere il virus bisogna fare in modo che tutti i Paesi del mondo abbiano gratis il vaccino per poter vaccinare le persone. Dall'altra parte, il green pass entra nei luoghi di lavoro: noi continuiamo a pensare che chi ha bisogno del green pass per lavorare - ha concluso Landini - dovrebbe avere anche la possibilità di avere i tamponi gratuiti".

