De Luca: "Campagna irresponsabile di disinformazione di Salvini e Meloni"

Il presidente della Regione Campania picchia duro contro le affermazioni della destra, rea di aver diffuso bufale e informazioni inesatte sui vaccini.

"C'è una campagna irresponsabile di disinformazione in Italia non solo dai no vax. Sono totalmente irresponsabili Salvini e Meloni che un anno fa facevano cortei senza mascherine quando non c'erano vaccini e con i loro consigli oggi l'Italia sarebbe ancora totalmente chiusa. Oggi fanno la battaglia contro il green pass".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta settimanale Facebook. Ma Salvini e Meloni, ha proseguito De Luca, "si sono vaccinati, hanno un livello di coerenza insopportabile.

Se sei contrario non ti vaccinare, invece quel signore di Milano ha fatto tutto contento la seconda dose ma si batte contro il martirio del green pass. in nome della libertà, che riguarda le donne afgane non certo chi deve mostrare il green pass".