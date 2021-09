D'Amato: "Ai no-vax curati e dimessi daremo un memo su quanto ci sono costati"

admpumiddle

La pazienza rischia di non bastare quando si ha di fronte chi parla senza avere conoscenze scientifiche o competenze sull’economia di un settore sanitario.

“Daremo un memo dei costi del Sistema Sanitario Regionale ai Novax curati e dimessi”. Così l’Assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato che torna sulle polemiche che si sono alzate dopo la sua proposta di far pagare le cure ai pazienti non vaccinati ricoverati in ospedale.

“Non sono pentito, le cose che dico sono ponderate”, dice.

“La scelta di non vaccinarsi ha delle conseguenze - rimarca - che sono sociali ma anche economiche e quest’ultime riguardano anche i costi del Ssr. Sulla mia proposta andremo avanti, ovvero vogliamo far crescere la consapevolezza che non vaccinarsi danneggia la comunità e pensiamo ad un memo da dare a coloro che sono ricoverati e vengono dimessi. Le cure - ricorda - non sono lesinate a nessuno, ma la comunità intera sostiene dei costi”.

Nei giorni scorsi, infatti, l’Assessore si era reso protagonista di un’uscita che in molti avevano giudicato poco felice quando nel corso di un’intervista aveva detto: “I no vax che contraggono il Covid e finiscono nelle Terapie intensive degli ospedali del Lazio dovranno pagare i ricoveri”.

“Queste persone che rifiutano la vaccinazione mettendo a rischio la libertà altrui devono assumersi la responsabilità fino in fondo delle proprie scelte e delle proprie azioni”.

Il costo quotidiano di un letto in terapia intensiva è di 1.500 euro e un malato in media lo occupa per 17 giorni.

Un’affermazione che aveva poi bollato come “battuta” dicendo che “naturalmente non avrebbe chiesto un centesimo, era solo per mostrare loro i costi delle cure”.