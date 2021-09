La Lega abbraccia la retorica negazionista: "Lo Stato risarcisca chi ha danni dai vaccini"

admpumiddle

La Lega sceglie i no-vax e di cavalcare la demagogia negazionista e di tutti gli ‘avvelenati’ contro la campagna di vaccinazione.

Ormai Salvini in maniera sempre più sfacciata ha fatto proprie le parole d'ordine della galassia negazionista e nemica della scienza

"L'abbiamo proposto in commissione e ce l'hanno bocciato ma lo riproporremo in Aula: se tu Stato, non dico mi imponi ma fai di tutto per portarmi a vaccinare, io dico: bene, ma se ci sono dei danni conseguenti, mi risarcisci tu che mi stai portando a fare questa scelta. Non può essere sulla pelle dei cittadini la conseguenza".

outstream

Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando di vaccini e green pass.