Demagogia Meloni: "Lo stato ha paura del rave ma fa il duro con ristoratori e commercianti"

E anche oggi demagogia a piene mani nella speranza di raccogliere qualche consento in più tra le corporazioni che ritiene più suggestionabili dalla destra estrema che rappresenta."Chiediamoci perché gli organizzatori francesi dell'evento hanno scelto l'Italia e non la Francia. All'estero lo avrebbero sgomberato usando gli idranti, nella nostra Repubblica delle banane tutto è concesso. Ed è solo l'ultima testimonianza di come in Italia le regole valgano solo per la brava gente e non per i delinquenti. Con quale credibilità uno Stato che ha paura di un rave party, poi usa il pugno duro contro ristoratori, commercianti e imprenditori?".Lo ha detti il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in un'intervista a 'La Verità'.E quale credibilità ha una politica che non prende le distanze dal fascismo e che in questi mesi di pandemia invece di preoccuparsi dei malati e di chi muore ha solo sbraitato contro qualsiasi norma messa in campo per contenere il virus e salvare vite.La ricetta Bolsonaro, che per fortuna da noi non è stata applicata.