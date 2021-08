Salvini dimentica la Lombardia e attacca Zingaretti sulla gestione Covid

admpumiddle

Un tentativo di mettere in secondo piano la gestione disastrosa della Lombardia e le comiche di Fontana.

Ma, ovviamente, quello che conta è solo la propaganda.

"Disservizi, misteri, richieste di riscatto, l'incubo di nuovi attacchi hacker e la diffusione di dati sensibili: nel Lazio di Zingaretti si attendono ancora improbabili ripristini di backup mentre indagano i pm antiterrorismo. Un fallimento dopo l'altro che, come per l'emergenza rifiuti, viene fatto pagare ai cittadini: di quanto si stanno allungando le liste d'attesa? Il governatore del Pd ha il dovere di fare chiarezza".

Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini.

D’Amato: “Siamo la prima regione per copertura vaccinale” - ''Non capisco di quale fallimento parli il senatore Matteo Salvini riferendosi a Zingaretti, abbiamo subito un attacco da parte di criminali informatici e stiamo difendendo i cittadini. Il Lazio è la prima regione italiana per completa copertura vaccinale e questo rappresenta una sicurezza per la salute dei cittadini e per la nostra economia. Il resto sono solo chiacchiere da ombrellone''.

Lo dichiara l'Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D'Amato.

Astorre: “Salvini fa sorridere” - "Sinceramente fa sorridere ascoltare le polemiche di Salvini sul presunto fallimento della regione Lazio.

Forse alla Lega da fastidio che la nostra regione sia la prima per completa copertura vaccinale. La realtà è che il Lazio ha subito un attacco informatico a cui l'istituzione regionale sta prontamente rispondendo continuando a garantire la sicurezza dei cittadini. Per cui forse Salvini farebbe bene ad evitare polemiche che suonano ridicole".

Così il senatore Bruno Astorre, segretario regionale del Pd del Lazio.

