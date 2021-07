L'assessora leghista delle Marche contraria ai vaccini, green pass e tamponi

admpumiddle

Ci sono ancora politici o responsabili amministrativi, quindi rappresentanti dello Stato, che si schierano con i No Vax e invitano la popolazione a non vaccinarsi, facendo un grave torto e creando un danno alla salute pubblica.

"Giorgia Latini è l`assessore della regione Marche alla scuola della Lega di Matteo Salvini. Oggi ha rilasciato un`intervista che può tranquillamente essere definita allucinante". Lo scrive su Facebook Alessia Morani, deputata del Pd, commentando l'intervista dell'assessora.

"Nell`intervista - sottolinea Morani - afferma le seguenti cose: è contraria al green pass; è contraria alla vaccinazione obbligatoria per il personale scolastico; è contraria all`uso dei tamponi ; è contraria all`uso delle mascherine in classe; è contraria alla vaccinazione dei ragazzi sopra i 12 anni; è contraria al vaccino anti Covid in quanto nell`intervista lo definisce una sostanza tossica, 'non intossichiamo l`organismo quando è sano', le sue testuali parole".

Inoltre "afferma addirittura che in caso di contagi non serviranno più le quarantene. Vi rendete conto dell`enormità di quello che dice?" "Ma questi geni che governano la nostra Regione - conclude - come pensano di mandare a scuola in presenza i nostri ragazzi? Con la sola imposizione delle mani come il mago Oronzo?"