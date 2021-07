De Luca attacca Fratelli d'Italia: "Le manifestazioni contro il green pass una delle cose più stupide"

De Luca bolla le manifestazioni contro il certificato verde come mere stupidate dietro le quali non c'è molto seguito.

"Se io so che nei ristoranti ci sono persone immunizzate con la doppia dose - ha spiegato De Luca nel corso di una diretta Facebook - porto al ristorante la mia famiglia, vado a cena, faccio la festa di compleanno, sto tranquillo.Il ristoratore lavora e il ristorante non è costretto a chiudere. Se non abbiamo questa decisione, a fine agosto, dopo i gavazzamenti agostani e ferragostani, noi rischiamo di dover richiudere tutto. Ci vuole tanto per capire che una misura come la green card è un aiuto a tenere aperte le attività economiche e non un danno? Meno male che negli ultimi giorni, al di là di qualche campagna mediatica che incoraggiava le manifestazioni di piazza, nelle piazze abbiamo trovato poche persone, in qualche caso non ci è andato nessuno, a conferma che la ragione comincia ad essere prevalente sulla stupidità e sulla demagogia politica".