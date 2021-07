Salvini torna al Papeete con Giuliani Giorgetti Zaia e Berlusconi

admpumiddle

Definitivo e pubblicato il programma della Festa della Lega da venerdì prossimo 30 Luglio a martedì 2 agosto a Milano Marittima che segna il ritorno al Papeete di Matteo Salvini. Ci saranno, fra gli altri Silvio Berlusconi (in collegamento) Rudolph Giuliani, Giancarlo Giorgetti, Luca Zaia. E anche il sottosegretario M5s alla Salute Pierpaolo Sileri.Spicca invece per assenza Giorgia Meloni.Già venerdì alle 11 Salvini presenterà in prima persona la festa con Jacopo Morrone. Mentre venerdì sera il debutto politico alle 20 è affidato l'ex ministro Lorenzo Fontana Vicesegretario Lega, seguito da un confronto su green pass e aperture tra Pierpaolo Sileri Sottosegretario al Ministero della Salute e Riccardo Molinari Capogruppo Lega alla Camera dei Deputati, moderati da Mario Giordano. Ultimo appuntamento, alle 21,45, il Panel Turismo con il ministro Massimo Garavaglia, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti.Sabato 31 si parte alle 20,15 su sport e disabilità con la ministra Erika Stefani Ministro e Annalisa Minetti, moderate da Annalisa Chirico .Alle 21 è atteso il collegamento telefonico con Berlusconi- E alle 21,15 l'intervista di Bruno Vespa a Matteo Salvini.Domenica 1 agosto, dopo l'intervento alle 20,15 dell'altro vicesegretario della Lega Andrea Crippa, si terrà alle 20,45 un dibattito sull'Immigrazione tra Nicola Molteni Sottosegretario al Ministero dell'Interno e Alessia Morani Parlamentare Partito Democratico,moderati da Gaia Mombelli e Simona Branchetti Infime alle 21,30 Massimiliano Fedriga Presidente Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e Province autonome sarà intervistato da Simona Branchetti e Gaia Mombelli.Lunedì 2 Agosto si riprende alle 20,15 con il saluto di Stefano Locatelli Responsabile Enti Locali della Lega. E quindi alle 20,30 Rudolph Giuliani dialogherà con Gennaro Sangiuliano.Mentre alle 20,45 Bianca Berlinguer intervista il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. E alle 21,30 Gennaro Sangiuliano e Manuela Moreno Luca Zaia Presidente del Veneto intervistato da Gennaro Sangiuliano e Manuela MorenoLa "serata Giustizia", infine, sarà il tema martedì 3 agosto dell' ultima giornata della Festa della Lega a Milano Marittima.Alle 20,30 è previsto un video messaggio di Giulia Bongiorno.Mentre alle 20,45 Maria Antonietta Spadorcia modera un confronto fra Roberto Calderoli Vice Presidente del Senato in videocollegamento, Maurizio Turco Segretario del Partito Radicale, Carlo Nordio ex Magistrato. E 21,30 è la volta di Luca Palamara e Alessandro Sallusti autori del libro "Il Sistema".