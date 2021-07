L'accusa di Leu: "Svastiche e incidenti no vax: da Salvini e Meloni benzina sul fuoco dell'inciviltà"

admpumiddle

Un brutto spettacolo, ancora più brutto se si pensa che è stato in parte fomentato anche dalla destra sovranista che sta al governo.

"Le svastiche e i disordini delle manifestazioni no vax, da Roma a Milano, sono da condannare senza appello. A chi in questi giorni non ha fatto che strizzare l'occhio alla propaganda della "dittatura sanitaria" come Salvini e Meloni continuo a chiedere di fermarsi anziché gettare benzina sul fuoco dell'inciviltà. La politica seria oggi segue la scienza, grazie alla quale abbiamo drasticamente ridotto le ospedalizzazioni e invita la popolazione a vaccinarsi. Non ci sono terze vie, come ha ben detto il Presidente Draghi "un appello a non vaccinarsi è un appello a morire".

Così il senatore di LeU Francesco Laforgia.